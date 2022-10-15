banner596

banner547

Son Dakika

Kırmızı yelekliler Bartın’da

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi Bartın’a gitti.

DÜZCE 15.10.2022, 11:27
Kırmızı yelekliler Bartın’da

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi Bartın’a gitti.

Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi, maden ocağında meydana gelen patlamada etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek amacıyla Bartın’a ulaştı.

Yorumlar (0)