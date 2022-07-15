banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Kırmızı ışıkta geçenler drona takıldı

Düzce’de Jandarma Trafik Müdürlüğü ekipleri, dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde 2 araç sürücüne 623 lira tutarında idari işlem uyguladı.

DÜZCE 15.07.2022, 17:59
Kırmızı ışıkta geçenler drona takıldı

Düzce’de Jandarma Trafik Müdürlüğü ekipleri, dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde 2 araç sürücüne 623 lira tutarında idari işlem uyguladı.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gümüşova OSB yolu ve Beyköy yolu güzergahlarında dron ile trafik denetimi yapıldı.

Uygulama sırasında trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen iki araç sürücüne 623 lira tutarında idari işlem cezai yapıldı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu