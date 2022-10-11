Kırım Türkleri parkı yapılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kırım Türklerine yönelik verdiği sözünü yerine getirilmesi için Nusrettin Mahallesinde yapılması düşünülen çeşme, park ve dernek binası alanında ön incelemede bulundu.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Kırım Türkleri Derneği ile istişarelere halinde attığı adımlara bir yenisini ekliyor. Başkan Özlü, yapılması planlanan çeşme, dernek binası ve park alanına yönelik söz konusu bölgeyi gezdi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu ve İmar Müdürü Kalender Aydın ile birlikte söz konusu alanı gezen Başkan Özlü, gerekli düzenleme ve tadilatların ardından Nusrettin Mahallesi İnkılap Sokak üzerinde Nusrettin Camiinin karşısında bulunan arazinin en iyi şekilde değerlendirileceğini söyledi.

Mahallenin ağırlık olarak Kırım Türklerinden oluştuğunu ve yfapmak istedikleri çalışmanın manevi açıdan çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Özlü, “Ön incelemesini yaptığımız arazi üzerinde bir çeşme ve park yapmak istiyoruz. Dernek binasının da aynı yerde yapılmasına yönelik ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Gereken işlemlerin ardından yapılacak düzenlemeler ile en kısa sürede burayı hak ettiği değere ulaştıracağız” dedi.

Kaltu ve Aydın ile birlikte incelemelerini sürdüren Başkan Özlü, çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.