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Kırım Türkleri, kazı alanında incelemelerde bulundu
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Düzce şubesi üyelerini, Konuralp Antik Tiyatro kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede ağırladı.
DÜZCE 30.12.2020, 14:52
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Düzce şubesi üyelerini, Konuralp Antik Tiyatro kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede ağırladı.Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Düzce Şubesi Başkanı Osman Kesen ve Yönetim Kurulu Üyelerini Konuralp Antik Kentinde misafir etti. Konuralp Prusias Ad Hypium Antik kentinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Konuralp Gazi diyarında bugün, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Düzce Şube Başkanı Osman Kesen ile Yönetim Kurulu üyelerini ağırladık. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kazı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar derinleştikçe burada gün be gün adeta tarihin fışkırdığını görüyoruz. Bu anlamda, konuyla ilgilenen yurt dışından birçok kişi ve kurum bizlerle irtibat kurarak bilgi alıyor. Bunlar da yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Bizlere destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
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