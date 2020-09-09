banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Kıraathaneler aslına dönüyor

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINCA UYGULANAN "KIRAATHANELER ASLINA DÖNÜYOR PROJESİ" KAPSAMINDA ÇİLİMLİ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇİLİMLİ GENÇLİK MERKEZİNDEKİ GÖNÜLLÜ GENÇLER TARAFINDAN KIRAATHANELERDE KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR.

DÜZCE 09.09.2020, 10:43
3
Kıraathaneler aslına dönüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Çilimli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından kıraathanelerde kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor.

Çilimli Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, proje kapsamında gittikleri kıraathanelerde kitap okuyarak, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çilimli Gençlik Merkezi sorumlusu Mahmut Kır "Geçmişte kıraathanelerin edebiyat, tarih, din ve hayat üzerine konuşmaların yapıldığı, kitap okunduğu yerlerdi. Zamanla kıraathanelerin bu işlevinden uzaklaşarak sadece oyun oynanılan mekanlara dönüştüğünü" dile getirdi. Kır, "Amacımız Çilimli ’deki kıraathanelerin kitap okunan yerlere dönüşmesini sağlamak. Kıraathanelerde oyun oynayan insanların yanında oturup kitap okuyup, satranç oynayarak farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Projeye Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Kır katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0