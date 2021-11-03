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Kilosu 30 bin liradan satılıyor

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu tarafından yetiştirilen Safranın kilosunun 30 bin ile 70 bin TL arasında olduğunu söyledi.

DÜZCE 03.11.2021, 18:24
Kilosu 30 bin liradan satılıyor

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu tarafından yetiştirilen Safranın kilosunun 30 bin ile 70 bin TL arasında olduğunu söyledi.

İhtisaslaşma faaliyetleri kapsamında Düzce’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştıran Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün çalışmaları neticesinde, katma değeri oldukça yüksek olan safran için gönüllü çiftçi sayısını her geçen gün artırıyor ve bölge halkının gelir getirici faaliyet yürütmesini koordine ediyor.

Bu kapsamda Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu’nun bahçesinden safran hasadı yapıldı. Üretici Selami Gündoğdu; safran bitkisinin çok eskiden beri tarımının yapıldığını ve önemli bir ilaç, boya ve baharat bitkisi olduğunu belirterek boya, kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde kullanıldığını ifade etti.

Gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu ayrıca ülkemizde safran üretiminin yeterli olmadığını söyleyerek, genellikle İran ve Afganistan gibi ülkelerden temin edildiğini ve bu yüzden ülkemizde üretiminin yapılmasının önem taşıdığına vurgu yaptı. Safran üretimine başlamadan Düzce Üniversitesi ile iletişime geçip önce toprak analizini yaptırdığını ve sürekli Düzce Üniversitesi ile bilgi alışverişinde bulunduğunu dile getiren Gündoğdu, bunun kendisi ve bölge çiftçileri için değerli olduğunu ifade ederek safran tarımı ile ilgili soğanların 15 Ağustos-15 Eylül arasında dikiminin yapıldığı bilgisini paylaştı. Çiçeklerin ise 15 Ekim-15 Kasım arasında hasadının yapıldığını belirten Selami Gündoğdu, çiçeklerin erken saatlerde hasat edilmesi gerektiğini ve kilosunun 30.000-70.000 TL arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.

2 yıl önce safran üretimine başladığını ve bölgede diğer çiftçiler birlikte safran üretimini artırmak istediğini ifade eden Selami Gündoğdu, üretilen ürünleri Düzce Üniversitesi ile iş birliği kapsamında ürüne dönüştürmek istediğini belirterek Düzce Üniversitesi’ne katkıları için teşekkür etti.

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