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Kilometrelerce yol çizildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de alt yapısı tamamlanan, asfalt serilen yollarda çizgi çalışması yapılıyor. Asfalt serilen yollarda da 15 kilometre çizgi çizildi.

DÜZCE 16.08.2022, 15:58
Kilometrelerce yol çizildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de alt yapısı tamamlanan, asfalt serilen yollarda çizgi çalışması yapılıyor. Asfalt serilen yollarda da 15 kilometre çizgi çizildi.

Düzce Belediyesi sıcak asfalt serimi ve üstyapı çalışmalarını tamamladığı yollarda yol çizgileri ve trafik uyarı işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıyor Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, asfalt çalışması biten yolların yol çizgilerini yapmaya başladı. Sürücülere kolaylık sağlayan çizgi çalışmasında şu ana kadar 15 kilometre yol çizgisi yapıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çizgi çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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