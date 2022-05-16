Kick Boks’ta 3 madalya

7.Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasında Düzceli sporcular 2 altın 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kickboks Federasyonunun faaliyet programında yer alan 7.Uluslararası Kickboks Dünya Kupası 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Turnuvaya 52 ülkeden 3 bin 100 sporcu katıldı.

Düzceli sporculardan Ünzile Selin Ak rakiplerini yenerek Dünya Kupası Şampiyonu olarak Milli Takıma giriş biletini almış oldu. Bu yıl yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanan Ak Düzce’den Kick Boks branşında Milli Takıma gidecek ilk kadın sporcu olacak. Ardacan Durmuş karşısına çıkan tüm rakiplerini puan farkıyla yenerek şampiyonluğu elde etti. Dilber Doğru ise yarı finale kadar yükselerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan, “Uzun zamandır sporcularımızla planlı, programlı çalışma içerisindeyiz. Dünya kupasında sporcularımızın performansları ve almış oldukları başarıları azmederek çalışmalarımızın sonunda oldu” dedi.