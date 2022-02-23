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Kick Boks profesyonelde 2 madalya
DÜZCE(İHA) – Kocaeli’de yapılan büyükler profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Ekrem Ahmet Aksan ve Samet Çavuş üçüncü olarak madalya ile döndüler.
DÜZCE 23.02.2022, 17:31
DÜZCE(İHA) – Kocaeli’de yapılan büyükler profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Ekrem Ahmet Aksan ve Samet Çavuş üçüncü olarak madalya ile döndüler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası, İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde katılan Ekrem Ahmet Aksan ve Samet Çavuş üçüncü olarak madalya ile döndüler.