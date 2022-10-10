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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
DÜZCE(İHA) – Kıbrıs Gazisi Seyfettin Yazıcı, kalp krizi sonucunda vefat etti. Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı.
DÜZCE 10.10.2022, 17:04
DÜZCE(İHA) – Kıbrıs Gazisi Seyfettin Yazıcı, kalp krizi sonucunda vefat etti. Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Seyfettin Yazıcı, kalbine yenik düştü. Vefat eden Gazi Seyfettin Yazıcı Yığılca ilçesi Hacılar Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğu uğurlandı.
Cenazeye Yazıcı ailesi, askeri erkan ve sevenleri katıldı.