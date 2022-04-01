Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ömer Ceyhan Altaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Ceyhan Altaş için Cedidiye Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk ve Altaş’ın yakınları katıldı. Ömer Ceyhan Altaş’ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi.