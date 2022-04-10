Keskin öğrencilerle sahur yaptı

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin, kız öğrenci yurdunda gençlerle sahur yaptı, sohbet etti.

Ramazan ayının başlaması ile çeşitli ziyaretler yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ile birlikte bu kez Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci yurdunda sahurda gençlerle bir araya geldi. Keskin, sahurda gençlerle hem sohbet etti, hem de oruç için niyet ettiler. Keyifli geçen sohbet sonrası yurttan ayrıldılar.