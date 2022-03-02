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Keskin, 200 milyonluk yatırım yapılacak

DÜZCE(İHA) –AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, eğitimde 200 milyon değerinde yatırımı hayata geçireceklerini söyledi.

DÜZCE 02.03.2022, 16:59
Keskin, 200 milyonluk yatırım yapılacak

DÜZCE(İHA) –AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, eğitimde 200 milyon değerinde yatırımı hayata geçireceklerini söyledi.

Mustafa Keskin, Düzce’ye 200 milyonluk eğitim yatırımı kazandırıldığını belirterek “Mili Eğitim alanında Düzce’de özellikle depremden sonra prefabrik okullarda uzun yıllar eğitim verildikten sonra bir çalışma başlatıldı. Hamdolsun geldiğimiz noktada yukarılara tırmanmaya başladık. Bu durumdan gayet memnunuz. Türkiye’de dereceye giren öğrencilerimizden tutunda diğer illere kıyasla mesleki eğitimin yeterliliğinde de ilimizde bir yükseliş var. Merkez ilçemizde 10 derslikten oluşan 8 tane bağımsız anaokulu yapıyor, bunlardan bir tanesini Boğaziçi beldemize kazandırıyoruz. Diğer anaokullarını ise özellikle ihtiyaç duyulan yerlerde hayata geçireceğiz. Ayrıca 2 tane bağımsız özel eğitim anaokulu yapacağız. Körpeşler Mahallesi’nde bir güzel sanatlar lisesi yapacağız. Mevcut Güzel Sanatlar Lisesi’nin binasını da Sağlık Meslek Lisesi’ne dönüştürerek müstakil bir binaya kavuşturmuş olacağız. Burada bir yatırımla iki işi birden yapmış olacağız. Diğer taraftan Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu’na 12 derslikli ilave yapacağız. Metek ve Koçyazı mevkiinde 24 derslikli bir ilkokul, 24 derslikli bir ortaokul yapacağız. Bahçeşehir bölgesinde Yeşiltepe denilen mevkii de Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi ve uygulama oteli yapacağız. Düzce Merkez’de 2 tane Bilim Sanat Merkezi ve 1 tam donanımlı teleskop yatırımını kazandırıyoruz. Teşkilat olarak Bilim, Sanat Merkezi’ne gittiğimizde oradaki yavrularımız bizden talep etmişti dolayısıyla oradaki okulumuza 500 bin lira değerinde teleskopu getirmiş olacağız. Akçakoca ilçemizde 20 derslikli Barbaros Anadolu Lisesi’nin yeni binasını yapıyoruz. 24 derslikli Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin yeni binası yapıyoruz. Akçakoca ilçemize yine 1 anaokulunu kazandırıyoruz. Akçakoca’da yine Öğretmen Evi’nin uygulama oteline devri ve yenilenmesi sözünü aldık. Ayrıca Akçakoca ilçemize 1 Bilim, Sanat Merkezi kazandırıyoruz. Buradaki çocuklarımız inşallah, Bilim ve Sanat alanında daha iyi bir imkana kavuşarak daha üst seviyelere geleceğine inanıyoruz. Çilimli ilçemize bağlı Dikmeli Köyü’nde 8 derslikli ilkokul ve ortaokul barındıran bir binayı kazandırıyoruz. Çilimli ilçemizin özellikle giriş bölgesinde diğer 4 ilçeyi de kapsayacak bir özel eğitim kampüsü yapıyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza, burada anaokulundan başlayarak 1-2 ve 3. kademe özel eğitim uygulama okulu ile birlikte daha rahat bir eğitim olanağı sağlıyoruz. Ayrıyeten 1 anaokulunu da Çilimli’ye getirmiş olacağız.

Cumayeri ilçemize 2 tane anaokulu yapıyoruz. Gümüşova, Gölyaka ve Yığılca ilçelerimize de 1’er tane anaokulu kazandırıyoruz. Kaynaşlı ilçemize 1 anaokulu ile Üçköprü ilk ve ortaokuluna 4 ek derslik yapıyoruz. İl genelinde 20 ilkokul/ortaokula 15+1 bilgisayar laboratuvarı açıyoruz. Tüm bu yatırımlar Düzce’mize hayırlı olsun. Kısa zamanda ödenekleri çıkacak, projelendirilmesinin ardından ihalesi yapılarak 200 milyon değerinde yatırımı hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Tanıtım ve Medya Başkanı Mine Met, Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük katıldı.

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