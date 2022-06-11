Keşir, Akçakoca’da sağlık yatırımlarını gezdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Akçakoca’da tamamlanan sağlık yatırımlarını inceledi. Keşir, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve Orhan Özdemir Aile Sağlığı Merkezini gezdi. Yeni yatırımlarla ilçe halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacağını söyledi.

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde kiralık binada hizmet veren İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi, Park Caddesi’ndeki yeni binasına taşındı. 7 milyon 941 bin TL’ye mal olan bina Nisan ayından bu yana ilçe halkına hizmet veriyor. İlçe Sağlık Müdürlüğünü gezen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Milletvekili Ayşe Keşir’e Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz bilgi verdi.

Yılmaz, binada idari birimlerin yanı sıra; Aile Hekimliği, Toplum Sağlığı Hizmetleri, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Ruh Sağlığı, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Çevre Sağlığı birimlerinin de bulunduğunu söyledi.

Heyet daha sonra ise Ayazlı Mahallesi Sanayi Sokakta hayırsever Özdemir ailesi tarafından yaptırılan Orhan Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

Sağlık yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Ayşe Keşir “Akçakoca ilçemizde hizmete giren yeni sağlık tesislerimizde incelemelerde bulunduk. İhtiyaç duyulmaması temennisiyle; Orhan Özdemir ASM, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Hayat Merkezi hayırlı olsun. Sağlık çalışanlarımıza kolaylık, hastalarımıza şifa diliyorum” dedi.

Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberindekiler daha sonra ise Akçakoca Devlet Hastanesini ziyaret etti. Keşir burada da hastalar ve yakınları ile sohbet etti geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlçede ilk kez hizmete giren tomografi cihazını da inceleyen Ayşe Keşir, yeni sağlık yatırımlarının Düzce’ye kazandırılması için çalıştıklarının da altını çizdi.