Keşir “20 yılda seferberlik ilan ettik”

12 Kasım düzce depreminin yıldönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir bir mesaj yayımladı. Keşir “20 yılda, hükümetlerimiz döneminde şehrin yeniden inşası için seferberlik ilan ettik. İlimizin 2 bin 800 km olan yol ağının bin 540 km’sini nitelikli hale getirdik. Grup köy ve köy yollarımız sıcak asfaltla kaplandı. Düzce artık ilçelerinin tamamında doğalgaz kullanılan 2 ilden biri. Öte yandan, depremde yerle bir olan sağlık altyapısını güçlendirmek için adımlar attık. Yıkılan Düzce Devlet Hastanemizi yeniden inşa ettik. Yığılca, Kaynaşlı, Gümüşova, Gölyaka, Çilimli Devlet Hastanelerimiz ile ihtiyaç duyulan her bölgede sağlık tesisleri ve 112 sağlık istasyonları açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İhtiyaç alanlarına yönelik doktor ve sağlık çalışanı atamalarıyla da hizmet kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Şehrimiz deprem kuşağında bunu zihnimizde tutup depreme hazır olmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.