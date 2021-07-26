Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor

Düzce Belediyesi Ulaşım Master planı çalışmaları kapsamında bağlantı noktaları açısından trafik yükünün fazla olduğu Kervan Kavşağında iyileştirme projesi başlıyor. Kavşakta yapılacak akıllı sinyalizasyon sistemi ile trafik rahatlayacak.

Düzce’nin Organize Sanayi bölgesi, Anadolu Otoyolu, Adliye, Emniyet, Şehir Merkezi Kuzey Çevre Yolu, Bahçeşehir bağlantı yolu ve D-100 karayolu gibi önemli noktaları birbirine bağlayan Kervan Kavşağının yükünü hafifletecek çalışma başlıyor. Kurban Bayramı sonrasına bırakılan çalışmalarla yeni cepler ve akıllı sinyalizasyon sistemi, kavşaktaki trafik yükünü alacak. Sürücüler zamandan ve yakıttan tasarruf sağlarken egzoz salınımı da azalacak.

Trafik yoğunluğuna göre trafik ışıkları yanacak

Ulaşım Master Planı içinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, çözülmesini istediği kavşaklardan biri olan Kervan’da trafik ışıkları trafiğin yoğunluğuna göre yanacak ve araçların uzun kuyruklar oluşturmasının önüne geçilmiş olacak.

Kervan Kavşağı için çeşitli alternatif çözüm önerilerinin olduğunu yineleyen ancak şehrin bölünmemesi ve trafik akışının daha rahat akması için uzmanların ölçüm ve kontrolleri neticesinde iyileştirme projesinde karar kıldıklarını belirten Başkan Özlü, “ Düzce Belediyesi olarak kavşağın kontrolünü Karayollarından aldık. Yapılan araç sayım, trafik ışıklarının ölçüm ve analizleri yaptık. Ardından vatandaşlarımızla istişarelerde bulunarak iyileştirme yoluna gittik. Projenin hayata geçirilmesi ile şehrin önemli bölgelerinin kesişme noktası olan Kervan Kavşağında hem yakıt ve zamandan tasarruf edilecek hem de hava kirliliği açısından önemli yol kat kat edilmiş olacak” şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ulaşım Master Planı içerisinde yer alan ve şehrin en önemli giriş noktalarının başında gelen Kervan Kavşağı projesinin bir an önce tamamlanması adına talimatlarını verdi.