banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Kermeste yardım kutusu çalındı

Düzce’de 1,5 yaşındaki Zeynep Sare bebek için başlatılan yardım kermesinde yardım kutusu çalındı.

DÜZCE 31.07.2021, 14:40
Kermeste yardım kutusu çalındı
banner502

Düzce’de 1,5 yaşındaki Zeynep Sare bebek için başlatılan yardım kermesinde yardım kutusu çalındı.

Yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Zerynep Sare için yardım kampanyası başlatılmıştı. Gönüllüler, Zeynep Sare’nin tedavisi için gereken parayı, çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle toplamaya çalışıyordu. Anıtpark Meydanı’nda bulunan kermes alanında akşam karanlığından da faydalanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler minik Sare’nin tedavisi için konulan yardım kutusunu çaldılar.

Olayının ardından polis ekipleri hırsızlığı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede bulunan kameraları ve mobeseleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501