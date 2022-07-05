Kepçe operatörünün ailesi, arama çalışmalarını havadan inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmalarında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak’ın arama çalışmaları devam ederken, ailesi helikopter ile dere yatağında yapılan çalışmaları havadan izledi.

Düzce’de meydana gelen sel afetinde, çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak’ı arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 personelin katıldığı arama çalışmalarında dere yatağı didik didik aranıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Okan Bayrak’ın ailesi ile birlikte AFAD koordinasyonunda devam eden çalışmalarını helikopter ile havadan izledi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in de katıldığı havadan incelemelerde, aile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.