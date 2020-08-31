Kentsel dönüşüm için önemli adım
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ ÇALIŞMALARININ BİTME AŞAMASINA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ. ÇALIŞMA KAPSAMINDA MİLLET BAHÇESİ 1. ETAP İNŞAATININ BAŞLADIĞINI VE YILSONUNA KADAR BİTİRİLMESİNİN HEDEFLENDİĞİNİ, 2. ETAP İÇİNDE TOKİ İLE İMZALARIN ATILDIĞINI KAYDETTİ.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kentsel Dönüşüm Strateji çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini söyledi. Çalışma kapsamında Millet Bahçesi 1. Etap inşaatının başladığını ve yılsonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini, 2. Etap içinde TOKİ ile imzaların atıldığını kaydetti.
Düzce’de çok ciddi bir kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerinin altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İmar ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda Düzce için bir kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlıyoruz ve bitme aşamasında. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında biliyorsunuz daha önce merkezde bulunan parkları birleştirdik. Millet Bahçesi 1. etabı yaptık. Bunun inşaatı başladı ve inşallah yılsonuna kadar bitecek. Millet Bahçesi 2. etabı var. Stadyumun olduğu yer. Yine bakın eski sanayi çarşısının taşınmasıyla ilgili protokolü TOKİ ile imzaladık. Süreci başlattık ve o bölgeyi tamamen yenileyeceğiz. Millet Bahçesi 2. etabını stadyumun olduğu bölgeye yapacağız. Düzce’de çok ciddi bir kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyoruz” diye konuştu.
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