Kentin en modern kütüphanesi inşattı sürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle yapımına başlanan Konak Kafkas Park alanı içerisindeki Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce’nin kültür sanat etkinliklerine ivme kazandırması beklenen; konser, imza günleri, konferans ve dinletilere ev sahipliği yapacak olan Konak Kafkas Park içerisindeki Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin temelinin atılmasının ardından topraklama çalışmalarına başlandı.

Uzunmustafa Mahallesinde bulunan Konak Gazinosunun kaldırılmasının ardından 4 bin 600 metrekare parsel üzerinde hazırlanan projeye yönelik başlanan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaların sürdürüldüğü belirterek, “Düzce’nin en modern kütüphanesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Eğitim bizim en hassas noktamız ve bu konuda taviz vermeden ne şekilde ve nasıl olması gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Gerek şehir içindeki okullarımızın taşınması gerekse de şehrimizi kütüphanelerle buluşturma çalışmaları bu yönde atılan adımlardan sadece bir kaçı” dedi.