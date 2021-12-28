Kentin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler kentin dört bir yanına dağılarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kış aylarına giren Düzce’de, hava şartları elverdiği süreç içerisinde Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında çalışan ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yenileme, düzenleme ve yol açma çalışmalarını hızlandırıyor. Bu kapsamda ekipler bir yandan taş tamiratı, bir yandan kilit par ve bordür taşı tamiratı, yeni sokak ve caddelerde kaldırım yapımı ile bazı ara sokaklarda hizmete açılmaya hazırlanan yollarda dolgu ve reglaj çalışmalarını sürdürüyor.