Kente gelen sporcular Konuralp’ı görmeden geri gitmiyor

DÜZCE(İHA) – Yurdun dört bir yanından Düzce’ye gelen sporcular Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti ile müzeyi gezmeden geri dönmüyor.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü farklı şehirlerden kente gelen sporcuları yalnız bırakmıyor. Düzce Atletik Spor Kulübü Kadın Basketbol takımı ile karşı karşıya gelen Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Spor Kulübü kadın basketbol takımı sporcuları Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti ve Konuralp müzesini birlikte gezdiler.

Düzce Atletik Spor Kulübünden yapılan açıklamada “Çukurova Basket takımı ile birlikte maç öncesi Konuralp Müzesi ve Antik tiyatroyu birlikte gezdik. Mersinli oyuncular tarihi yerleri ilgiyle takip etti. Bu tarihi yerleri restore ederek turizme açan, dışarıdan farklı şehirlerden gelen misafirlerimize bu organizasyonu gerçekleştirmemizi sağlayan Düzce Belediyeye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.