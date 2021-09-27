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Kent Konseyinden itfaiyeye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı uzman Arb. Av. Ali, “Milletimizin can güvenliği için mücadele eden cesur yürekli itfaiyecilerimizin İtfaiyeciler Haftasını kutluyor” dedi.

DÜZCE 27.09.2021, 15:21
Kent Konseyinden itfaiyeye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı uzman Arb. Av. Ali, “Milletimizin can güvenliği için mücadele eden cesur yürekli itfaiyecilerimizin İtfaiyeciler Haftasını kutluyor” dedi.

Düzce Kent Konseyi İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarete; Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, Baro Başkanı Taner Çakır, Yürütme Kurulu üyesi İmran Öz Aktepe, Kadın Meclis Başkanı Hanife Gür, Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Dertli Genel Sekreter Feride Güçlü, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve ekibinin İtfaiye Haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, “Bu kutsal mesleği icra eden itfaiyecilerimiz son dönemde ülkemizin farklı noktalarında yaşanan deprem, yangın ve sel felaketlerinde de üstüne düşen görevi en iyi şekilde yaparak olağanüstü bir gayret göstermişlerdir. Milletimizin can güvenliği için mücadele eden cesur yürekli itfaiyecilerimizin İtfaiyeciler Haftasını kutluyor; bu kutsal görevi yerine getirirken hayatını kaybeden itfaiyecilerimize Allahü Teala’dan rahmet, görevleri başında olan itfaiyecilerimize de sağlık ve başarı dolu günler diliyorum” dedi.

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