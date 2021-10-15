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Kent konseyinde emniyet ve BARO’ya ziyaret

Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu, genel kurul sonrası ziyaretlerini sürdürüyor.

DÜZCE 15.10.2021, 18:20
Kent konseyinde emniyet ve BARO’ya ziyaret

Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu, genel kurul sonrası ziyaretlerini sürdürüyor.

Kent Konseyi Başkanı Uzman Arb Av. Ali Dilber, Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, yürütme kurulu üyeleri İmran Öz Aktepe, Ulviye Dikmen ve Genel Sekreter Feride Güçlü, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Kent Konseyi heyeti daha sonra geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle göreve yeni başlayan Baro Başkanı Av. Taner Çakır’ı ziyaret etti. Çakır’a hayırlı olsun dileklerini ileten heyet, her iki ziyarette de projeler için istişarelerde bulundu.

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