Kent Konseyi Başkanı Dilber, yardım gönüllülerini ağırladı

Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzm. Arb. Ali Dilber kısa süre önce binaları yanan Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği yönetimini ağırladı.

Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzm. Arb. Ali Dilber’i kısa süre önce binaları yanan ve yardım malzemeleri kullanılmaz hale gelen Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu başkanı Reşit Kurt ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette Düzce Sevdalıları yardımlaşma derneği yönetimi yardım çalışmaları hakkında Dilber’e bilgiler verdiler. Yardımlar konusunda hazırladıkları projeleri de Ali Dilber’e sunan dernek yönetim kurulu Kent Konseyinden projelerinin hayata geçirilmesi için yardım talebinde bulundu.

Uzm. Arb. Ali Dilber ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Düzce’nin ve Düzcelilerin menfaatine olan her çalışmaya Kent Konseyi olarak destek vermekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.