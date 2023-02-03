Kendi enerjisini kendi ürütecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehre kazandırdığı prestij projelerinden biri olan Merkez Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor. Kolonları yerleştirilen, taşıyıcı sistemlerin montajı yapılan ve çatısı kapanan pazaryeri farklı konsepti ile vatandaşlara hizmet edecek hale getiriliyor.

Düzce Belediyesi tarafından şehre modern ve kullanışlı bir pazaryerine kazandırılması çerçevesinde Aziziye Mahallesi’nde Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün startını vermesiyle çalışmalara başlanılan Merkez Pazaryeri Projesinde yoğun tempo sürüyor. Şarküteriden bakliyat dükkanlarına, balıkçı pazarından sebze meyve pazarlarına kadar birçok esnafın yerini alacağı çok amaçlı modern pazaryerinde kolon montaj işlemleri ve çatısı da tamamlandı. Ekipler, iç zemin tasfiyesi ve ince işçilik çalışmalarına geçecek.

Güneş Enerji Sistemi ile kendi enerjisini üretecek olan pazaryeri, esnaf ve vatandaşlara modern bir merkezde alışveriş yapma imkanı sunacak.