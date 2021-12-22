Kazı çalışmalarında büyük yol kat edildi

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz’in tek antik kenti olan ‘Prusias Ad Hypium Antik Kenti’ gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olma özelliği taşıyan Prusias Ad Hypium Antik Kentinde tarihi kazılar sürüyor. Düzce Belediyesi kazı çalışmalarına başlamadan önce çekilen bir fotoğraf ile son çalışmalar sonrasında ortaya çıkanlarla ilgili bir paylaşım yaptı. ‘Böyle başladık, Böyle devam ediyoruz’ diyerek paylaştığı görsel ile kazı çalışmalarında gelinen yol gösterildi. Çalışmaların olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız devam ettiği kazı çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanıp restorasyon çalışmalarının başlaması bekleniyor.