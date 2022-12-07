Kazdıkça topraktan adeta tarih fışkırıyor

Düzce Belediyesi tarafından, Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarında her gün yeni bir eser gün yüzüne çıkıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de bizzat katıldığı kazıda geometrik bezemeli mozaik döşemesi bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün titizlikle takip ettiği Konuralp Antik Kenti ve antik tiyatro alanındaki kazı çalışmasında tarihi dokunun meydana çıkartılmasına yönelik yoğun mesai sarf ediliyor. Antik tiyatroda 2013 yılından bu yana yapılan kazıların 10 katı Başkan Özlü döneminde gerçekleştirildi. Kazı çalışmaları boyunca Medusa kaidesi, Apollo heykeli gibi birçok eser toprak altından çıkarıldı. Kazı ekibi son olarak geometrik bezemeli mozaik döşemesi buldu.

“Ne kadar doğru iş yapmışız”

Kazı alanında bulguyu bizzat inceleyen Başkan Faruk Özlü “Konuralp Antik Kenti Tiyatro kazıları aralıksız sürüyor. 3 bin yıla varan bir tarih. Önce Medusa, sonra Apollo heykeli bulundu. Şimdi de geometrik bezemeli mozaik döşemesi gün yüzüne çıkartıldı. Üç yıl önce bu kazılara ağırlık vermekle ne kadar doğru bir iş yapmışız. Doğruya doğru işin özü çalışmak” dedi.