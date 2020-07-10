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Kaynaşlı’nın içme suyu hattı yenileniyor
KAYNAŞLI BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE İÇME SUYU HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI
DÜZCE 10.07.2020, 17:37
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DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde içme suyu hattı yenileme çalışması başlattı.
Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde içme suyu hattında sıkıntı olan bölgelerde yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Birol Şahin’in ana hedeflerinden birisi olan ve içme suyunu vatandaşlara en hızlı ve en temiz şekli ile ulaştırması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi Kahveci Sokak üzerinde yenileme çalışması başlattı.
Yenileme çalışmaları kapsamında eski şebeke hatları yeni borular ile değiştiriliyor.
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