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Kaynaşlı’da prefabrike yapılar kaldırılıyor
DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçemizde görüntü kirliliği oluşturan prefabrike yapıların yıkım çalışmaları yerinde takip etti.
DÜZCE 12.01.2021, 14:03
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DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçemizde görüntü kirliliği oluşturan prefabrike yapıların yıkım çalışmaları yerinde takip etti.Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde deprem sonrasında yapılan ve artık görüntü kirliliği oluşturan prefabrike yapıların yıkımı devam ediyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de çalışmalarında yerinde inceleyerek “Kaynaşlı modern bir ilçe yolunda hızla ilerliyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızda bizlere destek oluyorlar bizde destek oluyoruz. Kaynaşlı’yı örnek bir ilçe yapmak için çalışıyoruz” dedi.
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