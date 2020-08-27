Kaynaşlı’da ilçe güvenlik toplantısı yapıldı
KAYNAŞLI’DA, MAHALLE VE KÖY MUHTARLARININ KATILIMI İLE İLÇE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA BIÇKIYANI KÖYÜNDE MEYDANA GELEN OLAY İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı’da mahalle ve köy muhtarlarının katılımı ile ilçe güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bıçkıyanı köyünde meydana gelen olay ile ilgili olarak önemli kararlar alındı.
Kaynaşlı’da ilçe güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kaymakamlıkça kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması için toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi başkanlık ederken, tüm mahalle ve köy muhtarları da toplantıya katılım sağladı. Toplantıda açık havada yapılan düğün, nişan ve spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda muhtarların ivedilikle kolluk birimlerine ihbarda bulunacak.
Köy ve Mahalle muhtarlarının Düzce Valiliği’nin 2019/3 sayılı genelgesini ilan panolarına asarak düğün sahiplerine ateşli silah kullanılmaması yönünde bilgi verecek.
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