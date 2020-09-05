Kaynaşlı’da geniş kapsamlı denetim
KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAYNAŞLI’DA GENİŞ KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE GENELİNDE Kİ DENETİMLERDE VATANDAŞLARIN KURALLARA UYDUĞU GÖZLEMLENDİ
DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaynaşlı’da geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. İlçe genelinde ki denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay içerisinde başlatılan ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde de ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in ve ilgili kurum müdürlerinin geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personelleri ve kolluk birimlerinin katılımı ile oluşturulan ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede ki tüm esnaflarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaş ve esnafların kurallara uyduğu gözlemlendi.
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25