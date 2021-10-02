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Kaynaşlı’da alt yapılar yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde alt yapı yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

DÜZCE 02.10.2021, 10:57
Kaynaşlı’da alt yapılar yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde alt yapı yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Kaynaşlı’da sorunların çözümü için var gücü ile çalışan Belediye Başkanı Birol Şahin, sorun oluşturan alt yapı ile ilgili de ekiplere verdiği talimat sonrasında çalışmalara başlamasını sağladı. Daha önce bir çok noktada yapılan alt yapı çalışmalarına ek olarak Karaçalı Mahallesi’nde de kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. Timur sokak üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon işleri müdürlüğü ekiplerine çalışmalar hızlandırılarak yapılıyor. Belediye Başkanı Birol Şahin’de ilçede alt yapısında sorun yaşanan bölgelerde ki çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

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