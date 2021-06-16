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Kaynaşlı hizmet filosuna genişliyor

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir araç alınarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

DÜZCE 16.06.2021, 10:41
Kaynaşlı hizmet filosuna genişliyor

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir araç alınarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde araç filosu genişlemeye devam ediyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yaptığı açıklama ile ilçede cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir araç aldıklarını ve filoyu güçlendirdiklerini belirtti. Başkan Şahin Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaynaşlı Belediyesi Cenaze nakil ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 yeni aracı daha hizmetimize dahil ettik. Daha önce var olan aracımız bazı zamanlar yeterli gelmiyordu. Vatandaşlarımızın talebi üzerine yaptığımız çalışmalar üzerine ilimizde bulunan bir otomobil bayisinden Cenaze nakil hizmetlerimizde kullanılmak üzere araç filomuza panelvan bir araç aldık. Yaptığımız çalışmalar ile aracın içerisinde de gerekli tertibatı aldık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
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