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Kaymakam okullarda denetim yaptı

ÇİLİMLİ KAYMAKAMI ONUR ŞAN, YENİVAKIF KÖYÜNDE BULUNAN İLKOKULDA KORONA VİRÜS SEBEBİ İLE ALINAN TEDBİRLERİ YERİNDE DENETLEDİ.

DÜZCE 06.10.2020, 15:16
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Kaymakam okullarda denetim yaptı

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Yenivakıf köyünde bulunan ilkokulda korona virüs sebebi ile alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Korona virüs ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yandan da denetimlerde arttırılıyor. Düzce’nin Çilimli ilçesinde de korona virüs denetimlerini Kaymakam Onur Şan başkanlığında yapılıyor. Kaymakam Şan, köylerde de denetim gerçekleştirmeye başlayarak hem köylerde alınan tedbirleri hem de vatandaşları ziyaret ediyor. Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Yenivakıf köyünde ilkokulda korona virüs sebebi ile alınan tedbirleri yerinde denetledi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Şan, maske mesafe ve hijyen kurallarında da öğrencilere bilgiler verdi.

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