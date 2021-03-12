Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetimler devam ederken, Cumayeri ilçesinde Kaymakam Haluk Çakmak’ta bizzat denetimlere katılarak vatandaşlara pandemide yapılması gerekenleri aktardı.

Ülke genelinde korona virüs ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallar çerçevesinde yeni normalleşme sürecine girildiği günlerde Düzce’nin Cumayeri ilçesinde de denetimler arttırıldı. Dinamik denetim modeli uygulanmaya başlanan ilçede ilçe Kaymakamı Haluk Çakmak bizzat denetimlere çıktı. İlçe protokolünün de eşlik ettiği denetimlerde farkındalık oluşturmak üzere ilçenin dört bir yanında denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında vatandaşlara pandemi de yapılması gerekenler aktarıldı.