Kavşakta kamyonetiyle attığı drift pahalıya patladı
TRAFİK VE RESMİ POLİS EKİPLERİNİN EKİPLERİN ÖNÜNDE KAMYONETLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYÜ TRAFİK EKİPLERİ AFFETMEDİ. KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLAR ARASINDA 2 TRAFİK EKİBİ VE 1 RESMİ ASAYİŞ EKİBİNİ FARK ETMEYEN SÜRÜCÜNÜN DRİFTİ PAHALIYA PATLADI. EKİPLER TARAFINDAN KAVŞAKTAN ÇIKAMADAN YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU
Trafik ve Resmi polis ekiplerinin ekiplerin önünde kamyonetle drift atan sürücüyü trafik ekipleri affetmedi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar arasında 2 trafik ekibi ve 1 resmi asayiş ekibini fark etmeyen sürücünün drifti pahalıya patladı.
Düzce merkez’de Eski Kızılay kavşağında O. B. isimli sürücü kamyonetiyle ilerlerken kavşağa girdiği sırada duran trafiği fırsat bilerek drift atmaya başladı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar ile resmi asayiş ekipleri ve trafik ekiplerinin önünde drift atan sürücüyü polis ekipleri affetmedi. Drift sonrasında kavşaktan çıkmadan polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü O. B.’nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken 6 bin 141 TL’de para cezası uygulandı. Ayrıca kamyonette trafikten men edilerek, çekici ile yediemin otoparkına çekildi.
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