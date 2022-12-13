Katma değerli ürünler tanıtıldı

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katılan Düzce Üniversitesi bilimsel ve inovatif faaliyetlerini katılımcılara paylaştı.

İnovasyonun Yeni Yüzyılı teması ile 3 yılın ardından bu yıl tekrar fiziksel olarak Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası başladı. İki gün süresince gerçekleştirilecek organizasyon; global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, inovasyonun fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden kamu kurumlarının en üst düzey temsilcilerine kadar tüm paydaşları bir araya getirdi.

Düzce Üniversitesi, bu organizasyona katılarak inovasyona verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. Düzce Üniversitesi’nin nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel projeleri, başarıları, katma değerli bölgesel kalkınma çalışmaları ziyaretçilerle paylaşıldı. Düzce Üniversitesi’nin, ülkemiz üniversiteleri arasında “Fiziksel Bilimler” alanında birinci, “Mühendislik” alanında da devlet üniversiteleri arasında yine birinci sırada yer alarak büyük bir başarının sahibi olduğu da vurgulandı.

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün bölgesel kalkınma faaliyetleri başta olmak üzere, Düzce Üniversitesi’nin Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı içinde yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerden ürettiği lisanslı, markalı ihtisaslaşma ürünleri de tanıtılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Birçok katma değerli çalışma yürüten Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) ulusal ve uluslararası çapta kabul görmüş arı ürünleri de oldukça beğeni topladı.

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, tanıtım standını ziyaret ederek üniversitenin akademisyenlerine emekleri için teşekkür etti. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ederek istişarelerde bulunan Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin inovasyon ve Ar-Ge alanlarına özel önem verdiğini ve sürekli gelişim içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinde; savunma sanayisinden değişime, teknoloji inovasyonundan uzaydaki küresel rekabete, finansmanda inovatif çözümlerden yapay zekaya kadar daha birçok konuda, alanında uzman konukların katılımıyla birçok oturum düzenlendi ve ufuk açıcı bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.