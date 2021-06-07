Katma değeri yüksek ürünler yetiştirilecek

Düzce Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitim programı başladı. Proje ile katma değeri yüksek ürünler üretilerek dezavantajlı kişilerin istihdam edilmesi sağlanacak.

Düzce’de dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilen Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği için eğitim programı düzenlendi. Dezavantajlı gruplar içinde olan 15 kadın ve 15 aileye kalıcı istihdam oluşturulması amacıyla başlatılan projenin eğitim programı Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’nin açılış konuşması ile başladı. Hem istihdam oluşturulması hem de katma değeri yüksek ürünlerin Düzce’de yetiştirilmesi için projeye başladıklarını kaydeden Gösterişli, “Özellikle dezavantajlı hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, onları istihdama katmak için böyle bir projeyi paydaşlarımız ile başlattık. Nitelikli ve katma değeri yüksek bitkileri yetiştirerek ilimizin de adını duyuracağız” ifadelerinde bulundu.

Teorik eğitim veriliyor

Açılış konuşmasının ardından Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakır, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hakkında katılımcılara teorik bilgiler vererek onların sorularını yanıtladı. 60 dönümlük arazi üzerinde Düzce Üniversitesi’nin teknik desteği ile tıbbi adaçayı, melisa, nane, tıbbi kekik, safran, salep ve biberiye bitkileri Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi kapsamında yetiştirilecek.

1 Milyon 300 bin liralık projenin yaklaşık 1 Milyon lirasının SOGEP’den hibe olarak alındığı Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesinde; Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve TSO’nun işbirliğinde hazırlanan ve Formlife ile Beltur A.Ş.’nin iştirakçi olarak yer alıyor.