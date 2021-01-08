Son Dakika
Katı atık tesisi yolu asfaltlanıyor
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Esençam Köyü Hacinler Mahallesine yapılan katı atık depolama tesisinin yolu asfaltlanıyor.
DÜZCE 08.01.2021, 22:23
2
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Esençam Köyü Hacinler Mahallesine yapılan katı atık depolama tesisinin yolu asfaltlanıyor.Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte Esençam Köyü Hecinler Mahallesi, katı atık depolama tesisi yolunda başlayan asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediler. Çalışmalar en kısa sürüde tamamlanacağı bildirildi.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü