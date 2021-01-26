Katı atık enerji üretim tesisinde deneme üretimi yapıldı

Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Tesisinde deneme üretimi gerçekleştirildi. Tesise giderek ilk üretimi inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk testin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı.

Düzce Belediyesi Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde deneme üretimi gerçekleştirildi. 2020 yılı sonu itibariyle tüm izinleri alınan, çalışmaları tamamlanan ve alt yapı ihtiyaçları giderilen Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan Katı Atık Ayrıştırma ve Enerji Tesisinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ayrıştırma bölümünde yapılan çalışmaları yerinde izledi.

Başkan Özlü daha sonra gerçekleştirilen deneme üretimini de yakından inceleyerek, başarılı şekilde tamamlanan üretim nedeniyle tesis yöneticilerine teşekkür etti.

"Vahşi depolamaya son veriyoruz"

Tesisi inceleyen Başkan Özlü burada yaptığı açıklamada ilk üretimin başarıyla tamamlandığını söyleyerek, “Bir şehirde yaşam kalitesini gösteren olgulardan biri de şehrin ürettiği atığı, nasıl bertaraf ettiğiyle orantılıdır. Eğer şehir tam olarak atığı bertaraf edebiliyorsa o şehir çağdaş bir şehirdir. Düzce olarak bu zamana kadar katı atığı vahşi depolama yapıyorduk. Bu tesisle birlikte katı atıkları tamamen bertaraf ediyoruz. Ayrıca çöpten, elektrik enerjisi, gübre ve yakıt üreterek kazanca dönüştüreceğiz. Tamamlanan deneme üretimiyle bir eşiği daha başarıyla tamamlamış olduk” dedi.

"İlçeler de çöplerini getirecek"

Tesisin çöp ihtiyacını karşılayabilmek adına transfer istasyonu çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Özlü, “Bölgeye uzak olan ilçelerimizin de çöplerinin buraya aktarılması adına istasyon çalışmalarımız devrede. Üretimin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için günlük en az 400 ton çöpün buraya girmesi lazım. Bunun için gereken alt yapı hazırlanıyor. Hem bertaraf edeceğiz hem üreteceğiz. İlimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacağız” şeklinde konuştu.