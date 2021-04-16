Kasaplar denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden oluşan ekipler, kasaplarda et, sakatat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyen koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak adına denetim ve kontrollerini sürdüren Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde işyerlerini hijyen ve genel temizlik konularında uyardı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden oluşan ekipler, merkez başta olmak üzere tüm mahallelerde faaliyet gösteren kasapları kontrolden geçirdi. Denetimlerde, sağlık raporları, genel temizlik, hijyen, fiyat listesi ve çalışanlarda iş gömleği ve iş başlığı giyilip giyilmediği kontrol edildi. Ekipler, bir işyerinin ruhsatsız olduğunun tespit edildiğini ve başka bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyleyerek denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.