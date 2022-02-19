Karlar altındaki ormanlarda yabani hayanlar unutulmadı

Düzce’nin en çok kar yağan ilçesi olan Yığılca İlçesi’nde ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri unutmadı. Ekipler, kamyonetler dolusu yemi yabani hayvanlara döktü.

Düzce’nin en çok kar yağan ilçesi olan Yığılca İlçesi’nin yüksek kesimlerinde ormanlar karla kaplı olunca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan yabani hayvanlar için harekete geçti. İlçe’nin Yüksek kesimlerindeki hayvanlar için kamyonetlere saman, sebze, buğday yükleyen ekipler, yabani hayvanların en yoğun kullandığı güzergahlara yem bıraktı.

Uygulamanın ormanlardan karların kalktığı zaman kadar devam edeceği de öğrenildi