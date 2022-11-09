Kariyer merkezi benim için neden gerekli?

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği, “Kariyer Merkezi Benim İçin Neden Gerekli?” adlı çevrim içi etkinlikte Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, önemli bilgiler paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın bilgilendirme etkinliğinde, Kariyer Merkezi’nin öğrencilere sunduğu imkanlar detaylı olarak ele alındı. Yazıcı, Kariyer Merkezi’nin; öğrencilerin Düzce Üniversitesi’ne ilk adım attıktan mezun oluncaya kadar, hatta mezun olunduktan sonra dahi mezun bilgi sistemi aracılığıyla hiçbir zaman bağlantının koparılmaması için çalışan bir birim olduğunu söyledi.

Ulusal Staj Programı ve Yetenek Kapısı hakkında da detaylı bilgiler aktaran Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen, Düzce Üniversitesi’nde Kariyer Merkezi tarafından koordine edilen, bölgesel kariyer fuarlarının öğrencilere sağladığı katkılara değinerek, bu fuarlara katılım sağlayabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Programın son bölümünde soruları da yanıtlayan Dr. Yazıcı, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin merkezle ilgili merak ettikleri ve ihtiyaç duydukları her hususta, Kariyer Merkezi’ne gelebileceklerini ve merkezin sosyal medya hesaplarını takip ederek her türlü duyurudan haber alabileceklerini ileterek sözlerine son verdi.