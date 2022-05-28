Kardeşimin dolabına destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin başlattığı ‘Kardeşimin dolabı’ projesine öğrenciler dev destek vererek, yüzlerce elbiselerini ihtiyaç sahibi gençlere gönderdi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurdunda, ‘kardeşimin dolabı’ ismi verilen yeni bir proje hayata geçirildi. Üniversite öğrencilerinin giymedikleri veya ihtiyaç fazlası olduğu elbiseleri tek tek özenle yıkayarak, paketledi. Hazırladıkları paketleri yurt idaresine teslim eden öğrenciler, daha sonra yurdun bulunduğu mahalle muhtarına eşyalar teslim edildi. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan eşyaları teslim alan muhtar öğrencilere teşekkür etti.