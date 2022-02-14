Kardan zarar gören yollar onarılıyor

Düzce Belediyesi karla mücadele çalışmaları sırasında zarar gören ve çöken asfalt yollarda çalışma yaparak oluşan çukurları soğuk asfalt çalışması ile dolduruyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin her köşesinde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar, yağmur ve ağır tonajlı araçlar tarafından zedelenen alanların tamiratlarını aralıksız sürdüren ekipler, oluşan çukurların doldurulması ile araç sürücülerinin zor anlar yaşamasının da önüne geçiyor.

Kaldırımlara araç parkı engelleniyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şehrin farklı noktalarında başlattığı yol çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar için yapılan kaldırımlara araç park edilmemesi için de çalışma başlattı. Millet Bahçesinin etrafındaki kaldırımlara araçların park edilmesinden dolayı yaşanan sıkıntı ve şikayetleri değerlendiren Düzce Belediyesi, beton bordür çalışması başlattı. Asfalt kesicilerle kesilen kaldırımlara beton bordür konularak araçların vatandaşlara ait olan kaldırımlara park yapması engellenecek. Belediyenin yaptığı çalışmayı esnaflar da desteklediklerini belirterek teşekkür etti.