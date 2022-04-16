Karda bozuldu, ekipler tamir etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış aylarında bozulan yol ve kaldırımları tamir için sahaya çıktı. Ekipler bir çok noktada düzenleme yaparak vatandaşın kullanımına açtı.

Düzce’de çetin geçen kış aylarının ardından kentin bir çok bölgesinde sorunlar oluştu. Kilit parke taşları, asfaltlar, kaldırımlarda oluşan sorunları tespit eden Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarına başladı. Bu çerçevede kilit parke tamiratı, kaldırımlarda bordür tamiratı, duba dikim ve onarım çalışması, yama çalışması, yol açma ve dolgu çalışması ve stabilize yolların reglaj çalışmalarını başladı.