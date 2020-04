Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, yurt dışından gelerek Düzce’de bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Pandemi sürecinde yurt dışından gelerek 14 günlük karantina sürecinde Düzce’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay yurtlarına getirilen Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Yurtları ziyaret ederek vatandaşlarla sosyal mesafeye uyularak sohbet eden Dr. Yılmaz ve Uz. Dr. Kepek, vatandaşların sağlık açısından tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Karantina yurtlarında ziyaret gerçekleştirdik. Her bir vatandaşımız şu anda burada misafirimiz. Sağlık üzerine tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Her gün vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Her hangi bir sıkıntı oluştuğunda hemen müdahale edecek bir doktor ekibimiz var bir 112 acil sağlık ekibimiz yurtta bekletiyoruz" dedi.