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Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler

YURT DIŞINDAN GELEREK DÜZCE’DE BULUNAN KREDİ YURTLAR KURUMU’NA BAĞLI RAZİYE BEGÜM SULTAN VE NECLA PEKOLCAY YURTLARINDA KARANTİNAYA ALINAN VATANDAŞLARA DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ VE HALK SAĞLIĞI BAŞKANI UZ. DR. ÖKKEŞ KEPEK ZİYARET EDEREK SOHBET ETTİ

Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler

YURT DIŞINDAN GELEREK DÜZCE’DE BULUNAN KREDİ YURTLAR KURUMU’NA BAĞLI RAZİYE BEGÜM SULTAN VE NECLA PEKOLCAY YURTLARINDA KARANTİNAYA ALINAN VATANDAŞLARA DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ VE HALK SAĞLIĞI BAŞKANI UZ. DR. ÖKKEŞ KEPEK ZİYARET EDEREK SOHBET ETTİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:08
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Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, yurt dışından gelerek Düzce’de bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Pandemi sürecinde yurt dışından gelerek 14 günlük karantina sürecinde Düzce’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay yurtlarına getirilen Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Yurtları ziyaret ederek vatandaşlarla sosyal mesafeye uyularak sohbet eden Dr. Yılmaz ve Uz. Dr. Kepek, vatandaşların sağlık açısından tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Karantina yurtlarında ziyaret gerçekleştirdik. Her bir vatandaşımız şu anda burada misafirimiz. Sağlık üzerine tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Her gün vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Her hangi bir sıkıntı oluştuğunda hemen müdahale edecek bir doktor ekibimiz var bir 112 acil sağlık ekibimiz yurtta bekletiyoruz" dedi.

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