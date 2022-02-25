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Karaduman “Egzersizlerde aşırı zorlamalar kazalara ve sakatlıklara yol açabilir”

DÜZCE(İHA) – Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, ”Yeterince ön hazırlık yapmadan egzersizlerde aşırı zorlamalar dikkatin azalmasına, kazalara ve sakatlıklara yol açabilir” dedi.

DÜZCE 25.02.2022, 18:09
Karaduman “Egzersizlerde aşırı zorlamalar kazalara ve sakatlıklara yol açabilir”

DÜZCE(İHA) – Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, ”Yeterince ön hazırlık yapmadan egzersizlerde aşırı zorlamalar dikkatin azalmasına, kazalara ve sakatlıklara yol açabilir” dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubat Ayı Konferans Serisi, “Spor Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar” konulu konferans ile sona erdi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’ndaki etkinlik; Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı’nın açılış konuşması ile başladı. Sağlığımızı korumak ve kazanmak amaçlı spor yaparken zaman zaman sakatlanmalar yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Kayıkçı, konferansta bu tür yaralanmalarda uygulanan güncel tedavi yöntemlerine değinileceği bilgisini verdi.

Sunumunu yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, “Sporun zihin ve fiziki yapıyı geliştirmekte olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bu yeni uğraşı da egzersize katılan kişiler organizmaların toleransları üstüne çıkabilmektedir. Yeterince ön hazırlık yapmadan egzersizlerde aşırı zorlamalar dikkatin azalmasına, kazalara ve sakatlıklara yol açabilir. Sakatlanmanın daha ciddi boyutlara çıkmasını önlemek bakımından ilk yardım uygulamaları büyük önem taşımaktadır” dedi.

Yaralanmış bölgeyi kullanmak sorunun daha fazla büyümesine neden olabilir

Her türlü kas-tendon, eklem ligaman burkulmaları ve darbe sonucu ezilmelerde öncelikle aktiviteyi durdurmak gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Karaduman, yaralanmış bölgeyi kullanmanın veya uzman olmayan bir kişinin muayene amaçlı zorlamasının sorunun daha fazla büyümesine yol açabileceğine işaret etti. Yaralanan bölgenin hızla şişmesinin büyük bir hasarın belirtisi olabileceğini dile getiren Karaduman, “Takiben soğuk uygulamak, ilgili bölgeyi kalp hizasının üstüne kaldırmak kanamayı durduracaktır. Atel veya bandajlama, soğuk uygulama ve elevasyon şartlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir” şeklinde konuştu.

Kas sertliği, yorgunluk, bağ zedelenmeleri, ödem, kas zorlanmaları, kasık zorlanması, kas ezilmesi, kas lifi kopması, burkulmalar, sıyrılma, kesi, kırık ve çıkıkların spor esnasında ve spor sonrasında sık karşılaşılan sorunlar olduğunu belirten Karaduman, uyguladıkları güncel cerrahi ve diğer tedavi yöntemlerini görseller eşliğinde katılımcılara anlattı.

Antrenmanlara erken başlamak, kalıcı hasar meydana getirebilir

Spor sakatlıklarından korunmanın en önemli öğesinin, yeterli fiziksel uygunluğu geliştirecek şekilde antrenman planlaması yapmak olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Karaduman, sakatlığın ya da operasyonun ardından rehabilitasyonun uygun yapılmasının önemine vurgu yaptı. Antrenmanlara çok erken başlamak ya da fiziksel uygunluğa çok kısa süre içerisinde ulaşmaya çalışmanın sakatlamaların tekrarlanmasına yol açabileceğini söyleyen Karaduman, “Bu durum ciddi, hatta kalıcı bozukluk riski anlamına gelmektedir. Daha da kötüsü sporu tamamen bırakmak gerekebilir. Genellikle az sıklıkla yapılan düşük şiddetteki yüklenmeler tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Konferans, Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman’a plaket takdimi ile sona erdi.

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