Karadeniz’de bulunan doğalgaz her kesimi sevindirdi
KARADENİZ’DE BULUNAN ZENGİN DOĞALGAZ REZERVİ SEVİNCE NEDEN OLURKEN DAHA ÖNCE DE MAVİ AKIM PROJESİNİN BORULARINI TAŞIYAN DÜZCE KAMYON VE TIR TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANI ORHAN YILMAZ’DA BULUNAN REZERV İLE BİRLİKTE UMUTLANDIĞINI VE HEP BU GÜNLERİ BEKLEDİĞİNİ BELİRTEREK ÜLKE İÇİN BULUNAN REZERVİN BÜYÜK KAZANÇ OLACAĞINI İFADE ETTİ.
Karadeniz’de bulunan zengin doğalgaz rezervi sevince neden olurken daha önce de Mavi Akım Projesinin borularını taşıyan Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz’da bulunan rezerv ile birlikte umutlandığını ve hep bu günleri beklediğini belirterek ülke için bulunan rezervin büyük kazanç olacağını ifade etti.
Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi tarafından Sakarya Havzası’nda bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından yurtta büyük umut ve sevinç yaşanıyor. Daha öncede Mavi Akım Projesinde kullanılan boruların taşıyıcılığını yapan Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifinde de büyük sevinç yaşanıyor. Kooperartif Başkanı Orhan Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdenin ardından açıklama yaparak, yıllardır bu haberi beklediklerini dile getirdi. Yılmaz, “Ülkemizin altının zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu biliyoruz. Bu herkesin dilinde ancak bugüne kadar herhangi bir girişim yapılmamıştı. Yıllardır milletimiz bu doğal yer altı kaynaklarını çıkartılmasını bekliyorduk. Ülkemiz adına umutlandık. Mutlu olduk. Emekleri geçen herkes sağolsun. Büyük mutluluk yaşıyoruz. Umudumuz en kısa sürede çalışmalar yapılıp bulunan doğalgaz çıkartılmaya ve milletimizin kullanımına sunulur” diye konuştu.
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